«Донбасс» одержал волевую победу над «Руаном» в матче Лиги чемпионов
«Клагенфурт» в овертайме вырвал победу в домашнем матче над «Рунгстедом»
Австрийский клуб лидирует в группе G Лиги чемпионов
09:38
«Клагенфурт» – «Рингстед» / Фото - then24.comАвстрийский «Клагенфурт» в овертайме дожал норвежский «Рунгстед» в матче второго тура группы G Лиги чемпионов со счетом 3:2.
Стартовый период прошел в голевой засухе. Однако во второй и в третьей 20-минутке матча команды обменялись шайбами, переведя игру в овертайм. Там сильнее оказались австрийские хоккеисты. Решающую шайбу забросил нападающий Лукас Хаудум.
Таким образом, «Клагенфурт» (4 очка) лидирует в квартете G, в котором на второй строчке закрепился донецкий «Донбас» (4 очка), накануне выигравший домашний матч у французского «Руана» (1 очко). «Рунгстед» (3 очка) находится на третьей позиции.
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