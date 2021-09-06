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«Клагенфурт» в овертайме вырвал победу в домашнем матче над «Рунгстедом»

Австрийский клуб лидирует в группе G Лиги чемпионов

Хоккей Лига чемпионов
09:38
«Клагенфурт» в овертайме вырвал победу в домашнем матче над «Рунгстедом»
«Клагенфурт» – «Рингстед» / Фото - then24.com
Австрийский «Клагенфурт» в овертайме дожал норвежский «Рунгстед» в матче второго тура группы G Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Стартовый период прошел в голевой засухе. Однако во второй и в третьей 20-минутке матча команды обменялись шайбами, переведя игру в овертайм. Там сильнее оказались австрийские хоккеисты. Решающую шайбу забросил нападающий Лукас Хаудум.


Таким образом, «Клагенфурт» (4 очка) лидирует в квартете G, в котором на второй строчке закрепился донецкий «Донбас» (4 очка), накануне выигравший домашний матч у французского «Руана» (1 очко). «Рунгстед» (3 очка) находится на третьей позиции.
Владимир Кириченко
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Теги

Клагенфурт (хоккей) Рунгстед (хоккей)

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