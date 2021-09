«Коламбус» расстался с тренером из-за отказа от вакцинации

Фото: nhl.com/bluejackets

В тренерском штабе «Коламбуса» произошли изменения. «Блу Джекетс» были вынуждены расстаться с ассистентом главного тренера Сильвеном Лефевром из-за отказа последнего от обязательной вакцинации. Лефевр бы не был допущен к своим обязанностям в связи с COVID-19 протоколом НХЛ.



На пост помощника наставника «Коламбуса» назначили Стива Маккарти. Он известен по выступлениям в составах «Чикаго», «Ванкувера» и «Атланты» с 1999-о по 2008. Ранее ассистентом он работал в «Колорадо».

UPDATE: @monstershockey Associate Coach Steve McCarthy has replaced Sylvain Lefebvre as an assistant coach on Head Coach Brad Larsen’s staff.https://t.co/1mmyYUjFGt