Хоккейная Лига чемпионов в Украине. Что осталось за кадром трансляции «Донбасс» – «Клагенфурт»
«Краматорск» и «Донбасс» следующие домашние матчи будут проводить без зрителей
В Донецкой области красная зона эпидемиологической опасности
Фото: ХК Донбасс
ХК «Краматорск» и ХК «Донбасс», базирующиеся в одном городе, в социальных сетях сообщили, что закрывают арену для болельщиков в связи с эпидемиологической ситуацией в Донецкой области с коронавирусом COVID-19.
Запрет на посещение матчей начал действовать с 00:00, 18 октября.
Напомним, ранее «Донбасс» был представлен в самом популярном хоккейной симуляторе NHL 2022.
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