«Краматорск» остался без болельщиков на трибунах домашней арены

В городе ввели усиленный карантин

Краматорск - Донбасс / фото - УХЛ

Местные власти Краматорска усилили меры карантина в городе. Соответствующее решение приняли на заседании городского совета, которое состоялось 16-го марта. Помимо закрытых школ и ограничений в работе общественного транспорта новые условия карантина сильно ударят по местному спорту, и в частности ХК «Краматорск».

Согласно решению горсовета, с 18 марта прекращается работа спортивных секций в детско-юношеских спортивных школах и учреждениях. Все плановые спортивные соревнования в городе будут проводиться без зрителей и болельщиков.

Стоит отметить, что в следующем матче «Краматорск» примет на своей арене «Донбасс». Матч запланирован на 18-е марта.

Напомним, в прошлом матче с «Донбассом», «Краматорск» потерпел поражение.