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«Краматорск» продлил контракты с двумя форвардами

Столяренко и Жвачкин продолжат свои выступления в команде Тимченко
Хоккей УХЛ
16:22
«Краматорск» продлил контракты с двумя форвардами
Николай Столяренко / Фото: УХЛ

«Краматорск» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с нападающими Андреем Жвачкиным и Николаем Столяренко.

В прошлом сезоне Жвачкин провел 45 поединков, набрав 28 (14+14) очков при показателе полезности +6. Столяренко сыграл 42 игры, набрав 36 (14+22) очков при показателе полезности +8.

Напомним, новым главным тренером «Краматорска» стал Олег Тимченко.

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Сергей Остапенко
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