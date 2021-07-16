Участник Олимпийских Игр-2002 войдет в тренерский штаб «Краматорска»
«Краматорск» продлил контракты с двумя форвардами
Столяренко и Жвачкин продолжат свои выступления в команде Тимченко
Николай Столяренко / Фото: УХЛ
«Краматорск» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с нападающими Андреем Жвачкиным и Николаем Столяренко.
В прошлом сезоне Жвачкин провел 45 поединков, набрав 28 (14+14) очков при показателе полезности +6. Столяренко сыграл 42 игры, набрав 36 (14+22) очков при показателе полезности +8.
Напомним, новым главным тренером «Краматорска» стал Олег Тимченко.
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