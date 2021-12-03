«Донбасс» разгромил «Белый Барс» на старте Кубка Азовского моря
«Краматорск» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»
Основное время матча закончилось счетом 1:1
Фото: ХК Краматорск
«Краматорск» обыграл «Мариуполь» в матче первого игрового дня Кубка Азовского моря.
Игровое время матча закончилось счетом 1:1, а вот в серии буллитов более точными были хоккеисты «Краматорска».
Напомним, в первом матче турнира «Донбасс» разгромил «Краматорск».
«Мариуполь – «Краматорск» 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 – Твердохлебов 22:57
1:1 – Столяренко 32:42
Вратари: Трифонов – Трус.
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