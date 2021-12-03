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«Краматорск» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»

Основное время матча закончилось счетом 1:1
Хоккей Суперлига
3 декабря 22:51
«Краматорск» в серии буллитов обыграл «Мариуполь»
Фото: ХК Краматорск

«Краматорск» обыграл «Мариуполь» в матче первого игрового дня Кубка Азовского моря.

Игровое время матча закончилось счетом 1:1, а вот в серии буллитов более точными были хоккеисты «Краматорска».

Напомним, в первом матче турнира «Донбасс» разгромил «Краматорск».

«Мариуполь – «Краматорск» 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Твердохлебов 22:57

1:1 – Столяренко 32:42

Вратари: Трифонов – Трус. 

Сергей Остапенко
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ХК Краматорск ХК Мариуполь

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