«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
logo
онлайн
Выбрать спорт
676
Прогнозы
матч-центр: Хоккей
Вчера 11 11
Сейчас 1 1
Сегодня 8 8
Завтра 17 13
свернуть
развернуть
Вчера 11 11
Сейчас 1 1
Сегодня 8 8
Завтра 17 13
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Хоккей
КХЛ 20/21
15:30 Барыс - Металлург Мг Окончен 3:5 Окончен
15:30 Барыс - Металлург Мг Окончен 3:5 Окончен
НХЛ 20/21
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 5:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 6:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 2:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 5:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 6:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 2:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Хоккей
НХЛ 20/21
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс 2-й период 0:2 2-й период
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс 2-й период 0:2 2-й период
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Хоккей
НХЛ 20/21
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Окончен 4:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Окончен 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 6:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Окончен 2:0 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Окончен 0:6 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс 2-й период 0:2 2-й период
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Окончен 4:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Окончен 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 6:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Окончен 2:0 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Окончен 0:6 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс 2-й период 0:2 2-й период
УХЛ 20/21
13:00 Ледяные Волки - Кременчуг Окончен 1:7 Окончен
17:00 Донбасс - Днепр Окончен 4:3 Окончен
13:00 Ледяные Волки - Кременчуг Окончен 1:7 Окончен
17:00 Донбасс - Днепр Окончен 4:3 Окончен
Нет запланированных матчей на завтра
Нет важных матчей на завтра
Хоккей
НХЛ 20/21
00:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нэшвилл Предаторс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс Запланирован -:- Запланирован
20:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Запланирован -:- Запланирован
23:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз Запланирован -:- Запланирован
23:00 Детройт Ред Уингс - Каролина Харрикейнс Запланирован -:- Запланирован
23:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс Запланирован -:- Запланирован
00:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нэшвилл Предаторс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс Запланирован -:- Запланирован
УХЛ 20/21
13:00 Белый Барс - Сокол Запланирован -:- Запланирован
15:00 Мариуполь - Краматорск Запланирован -:- Запланирован
13:00 Белый Барс - Сокол Запланирован -:- Запланирован
15:00 Мариуполь - Краматорск Запланирован -:- Запланирован
Топ-10 моментов дня в НБА. Невероятный бросок Моранта со своей половины и убойный данк Эмбиида
Топ-10 моментов дня в НБА. Невероятный бросок Моранта со своей половины и убойный данк Эмбиида
Лесюк показал свой лучший результат в карьере на спринте Обертиллиаха
Лесюк показал свой лучший результат в карьере на спринте Обертиллиаха

«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»

Киевляне еще раньше потеряли шансы на плей-офф

Хоккей УХЛ
13 марта 2021г. 15:23
«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»
"Кременчуг" одолел "Ледяных Волков" / фото - УХЛ

В матче регулярного чемпионата УХЛ «Ледяные Волки» принимали в гостях действующих чемпионов «Кременчуг». Киевляне еще в прошлой игре с «Соколом» потеряли шансы выйти в плей-офф, а «горожане» продолжают бороться за вторую строчку чемпионата с теми же «соколятами».

Первый период команды провели относительно ровно. Единственной шайбой отличился Владимир Алексюк. После перерыва «волкам» удалось даже сравнять счет. Но после дубля за 7 минут от Виктора Тютченко команду Александра Савицкого было уже не остановить.

«Ледяные Волки» – «Кременчук» 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)

Шайбы:

0:1 Алексюк (Гриценко), 15:10;

1:1 Калинычев (Дорофеев, Жигалов), 22:09;

1:2 Тютченко (Ворона), 27:51;

1:3 Тютченко (Ворона, больш.), 24:48;

1:4 Бабрусев (Дубинин, Григорян), 20:40;

1:5 Гриценко (Григорян, Савченко), 51:16;

1:6 Орлов (Григорян, Киселев), 57:32;

1:7 Варава (Коробов, Хришпенц), 58:44

Кременчужане укрепились на  втором месте в таблице, однако у команды Олега Шафаренко еще есть матч в запасе против «Белого Барса», а также очная встреча с подопечными Александра Савицкого в последний день регулярки.

Антон Кривенко

Рейтинг:
(Голосов: 0)
ХК Кременчуг Ледяные Волки

Комментарии 0

Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении ПРАВИЛ.
Видео
Все видео
Лев уйдет из сборной Германии
Лев уйдет из сборной Германии
Футбол
Свитолина проиграла Кузнецовой
Свитолина проиграла Кузнецовой
Теннис
WTA
Шахрайчук и Годынюк получили работу
Шахрайчук и Годынюк получили работу
Хоккей
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
Хоккей
УХЛ
Как Сокол живет на АТЭКе
Как Сокол живет на АТЭКе
Хоккей
УХЛ
Охотники на гигантских лобстеров
Охотники на гигантских лобстеров
Другие
Матч-пойнт
Матч-пойнт
Теннис
Двойник
Двойник
Другие
Честь дракона
Честь дракона
Другие
Дикий гаджет
Дикий гаджет
Другие
Ледниковый период от 9.03.2021
Ледниковый период от 9.03.2021
Хоккей
УХЛ
Невероятный Микаэль Кингсбери!
Невероятный Микаэль Кингсбери!
Фристайл
Матч всех звезд НБА
Матч всех звезд НБА
Баскетбол
НБА
Большунову снова не повезло
Большунову снова не повезло
Лыжные гонки
Рома - Дженоа 1:0
Рома - Дженоа 1:0
Футбол
Серия А (Италия)
Лыжи и горные лыжи
Лыжи и горные лыжи
Лыжные гонки
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
Футбол
Открытие арены в Краматорске
Открытие арены в Краматорске
Хоккей
УХЛ
Календарь сезона Формулы-1
Календарь сезона Формулы-1
Автоспорт
Формула-1
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
Бокс
Бойцовский клуб. Клип!
Бойцовский клуб. Клип!
MMA
Суперэкстрим в Альпах!
Суперэкстрим в Альпах!
Экстрим
Шахрайчук возглавил сборную Украины
Шахрайчук возглавил сборную Украины
Хоккей
Шакил О'Нил в реслинге
Шакил О'Нил в реслинге
Баскетбол
НБА
Ювентус - Специя 3:0
Ювентус - Специя 3:0
Футбол
Серия А (Италия)
Болельщики и ОИ-2021
Болельщики и ОИ-2021
Olympics
Украинских олимпийцев вакцинируют?
Украинских олимпийцев вакцинируют?
Olympics
Интервью с Игорем Мережко
Интервью с Игорем Мережко
Хоккей
Отцы и дети в УХЛ
Отцы и дети в УХЛ
Хоккей
УХЛ
Ледниковый период от 2.03.2021
Ледниковый период от 2.03.2021
Хоккей
УХЛ
День рождения козла Кельна!
День рождения козла Кельна!
Футбол
Бундеслига (Германия)
Новый болид Mercedes
Новый болид Mercedes
Автоспорт
Формула-1
Это ски-кросс!
Это ски-кросс!
Горные лыжи
Неудача Себастьяна Ожье
Неудача Себастьяна Ожье
Автоспорт
Кубок мира по горнолыжному спорту
Кубок мира по горнолыжному спорту
Горные лыжи
81 метр в ледяной воде!
81 метр в ледяной воде!
Плавание
Газоль будет играть в Барселоне
Газоль будет играть в Барселоне
Баскетбол
Ледниковый период от 23.02.2021
Ледниковый период от 23.02.2021
Хоккей
УХЛ
Болельщики вернулись на трибуны
Болельщики вернулись на трибуны
Хоккей
УХЛ
Болид Alfa Romeo на 2021 год
Болид Alfa Romeo на 2021 год
Автоспорт
Формула-1
Жесткий нокаут в ММА
Жесткий нокаут в ММА
MMA
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
Баскетбол
COVID-19 лишил майки лидера
COVID-19 лишил майки лидера
Велоспорт
Ледниковый период от 16.02.2021
Ледниковый период от 16.02.2021
Хоккей
УХЛ
Хоккейный врач Владимир Секретный
Хоккейный врач Владимир Секретный
Хоккей
УХЛ
Ternopil Hockey Classic-2021
Ternopil Hockey Classic-2021
Хоккей
УХЛ
Ледниковый период от 09.02.2021
Ледниковый период от 09.02.2021
Хоккей
УХЛ
Воспоминания о нашем хоккее на ОИ-2002
Воспоминания о нашем хоккее на ОИ-2002
Хоккей
Ледниковый период от 02.02.2021
Ледниковый период от 02.02.2021
Хоккей
УХЛ
Лучший бомбардир «Сокола» Антон Рубан
Лучший бомбардир «Сокола» Антон Рубан
Хоккей
УХЛ
Магучих в Удине
Магучих в Удине
Легкая атлетика
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Бокс
Новости: Хоккей
Рубан: «Мы с тренерами и игроками «Сокола» настраиваемся на завоевание чемпионства, нам это по силам»
21:29
Рубан: «Мы с тренерами и игроками «Сокола» настраиваемся на завоевание чемпионства, нам это по силам»
«Донбасс» дважды отыгрывался по ходу матча и вырвал волевую победу над «Днепром»
19:17
«Донбасс» дважды отыгрывался по ходу матча и вырвал волевую победу над «Днепром»
«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»
15:23
«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»
УХЛ. «Ледяные Волки» – «Кременчуг». Видео трансляция
14:34
УХЛ. «Ледяные Волки» – «Кременчуг». Видео трансляция
Алексей Житник – об интервью Вадима Шахрайчука: «Не нужно под себя самому же копать яму»
13:10
Алексей Житник – об интервью Вадима Шахрайчука: «Не нужно под себя самому же копать яму» Эксклюзив
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
10:51
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», «Вегас» в овертайме дожал «Сент-Луис»
08:11
«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», «Вегас» в овертайме дожал «Сент-Луис»
«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
12 марта 20:46
«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Подхрадски: «Каждый хоккеист должен внутри себя иметь менталитет победителя»
12 марта 13:24
1
Подхрадски: «Каждый хоккеист должен внутри себя иметь менталитет победителя»
Популярные новости
Умер первый тренер сборной Украины
Хоккей
8 марта 20:39
Умер первый тренер сборной Украины
Боксер, побеждавший Виталия Кличко, показал как готовится к возвращению в бокс
Бокс
8 марта 20:08
Боксер, побеждавший Виталия Кличко, показал как готовится к возвращению в бокс
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс
12 марта 17:55
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Лопес-старший: «Ломаченко настоящий чемпион. Мы должны спустить его с небес»
Бокс
8 марта 14:23
Лопес-старший: «Ломаченко настоящий чемпион. Мы должны спустить его с небес»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс
11 марта 18:28
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище
Хоккей
6 марта 11:15
«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище