«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»

"Кременчуг" одолел "Ледяных Волков" / фото - УХЛ

В матче регулярного чемпионата УХЛ «Ледяные Волки» принимали в гостях действующих чемпионов «Кременчуг». Киевляне еще в прошлой игре с «Соколом» потеряли шансы выйти в плей-офф, а «горожане» продолжают бороться за вторую строчку чемпионата с теми же «соколятами».

Первый период команды провели относительно ровно. Единственной шайбой отличился Владимир Алексюк. После перерыва «волкам» удалось даже сравнять счет. Но после дубля за 7 минут от Виктора Тютченко команду Александра Савицкого было уже не остановить.

«Ледяные Волки» – «Кременчук» 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)

Шайбы:

0:1 Алексюк (Гриценко), 15:10;

1:1 Калинычев (Дорофеев, Жигалов), 22:09;

1:2 Тютченко (Ворона), 27:51;

1:3 Тютченко (Ворона, больш.), 24:48;

1:4 Бабрусев (Дубинин, Григорян), 20:40;

1:5 Гриценко (Григорян, Савченко), 51:16;

1:6 Орлов (Григорян, Киселев), 57:32;

1:7 Варава (Коробов, Хришпенц), 58:44

Кременчужане укрепились на втором месте в таблице, однако у команды Олега Шафаренко еще есть матч в запасе против «Белого Барса», а также очная встреча с подопечными Александра Савицкого в последний день регулярки.