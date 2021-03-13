«Кременчуг» на выезде разгромил «Ледяных Волков»
Киевляне еще раньше потеряли шансы на плей-офф
В матче регулярного чемпионата УХЛ «Ледяные Волки» принимали в гостях действующих чемпионов «Кременчуг». Киевляне еще в прошлой игре с «Соколом» потеряли шансы выйти в плей-офф, а «горожане» продолжают бороться за вторую строчку чемпионата с теми же «соколятами».
Первый период команды провели относительно ровно. Единственной шайбой отличился Владимир Алексюк. После перерыва «волкам» удалось даже сравнять счет. Но после дубля за 7 минут от Виктора Тютченко команду Александра Савицкого было уже не остановить.
«Ледяные Волки» – «Кременчук» 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)
Шайбы:
0:1 Алексюк (Гриценко), 15:10;
1:1 Калинычев (Дорофеев, Жигалов), 22:09;
1:2 Тютченко (Ворона), 27:51;
1:3 Тютченко (Ворона, больш.), 24:48;
1:4 Бабрусев (Дубинин, Григорян), 20:40;
1:5 Гриценко (Григорян, Савченко), 51:16;
1:6 Орлов (Григорян, Киселев), 57:32;
1:7 Варава (Коробов, Хришпенц), 58:44
Кременчужане укрепились на втором месте в таблице, однако у команды Олега Шафаренко еще есть матч в запасе против «Белого Барса», а также очная встреча с подопечными Александра Савицкого в последний день регулярки.
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