Защитник «Донбасса» перешел в «Алматы»
«Кременчуг» усилится защитником из чемпионата Казахстана
Богачонок является воспитанником омского хоккея
Семен Богачонок / фото - Шайба.kz
Защитник Семен Богачонок в следующем сезоне будет выступать в составе «Кременчуга». О трансфере 25-летнего хоккеиста сообщил агентский портал really_hockey.
Два последних сезона Богачонок провел в «Алтай-Торпедо» из Усть-Каменогорска. В чемпионате Казахстана в сезоне 2020/21 игрок провел 41 матч и набрал 7 (1+6) очков.
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