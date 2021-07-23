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«Кременчуг» усилится защитником из чемпионата Казахстана

Богачонок является воспитанником омского хоккея
Хоккей УХЛ
23 июля 19:20
«Кременчуг» усилится защитником из чемпионата Казахстана
Семен Богачонок / фото - Шайба.kz

Защитник Семен Богачонок в следующем сезоне будет выступать в составе «Кременчуга». О трансфере 25-летнего хоккеиста сообщил агентский портал really_hockey.


Два последних сезона Богачонок провел в «Алтай-Торпедо» из Усть-Каменогорска. В чемпионате Казахстана в сезоне 2020/21 игрок провел 41 матч и набрал 7 (1+6) очков.

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Антон Кривенко
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