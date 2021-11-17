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«Кременчуг» выиграл у «Мариуполя» в серии буллитов

Основное время и овертайм закончились ничьей 0:0
Хоккей УХЛ
20:56
«Кременчуг» выиграл у «Мариуполя» в серии буллитов
Фото: УХЛ

«Кременчуг» обыграл «Мариуполь» в домашнем матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Основное время матча и овертайм закончились ничьей 0:0. В серии буллитов единственную шайбу забросил Вадим Хришпенц.

Таким образом, «Кременчуг» отстоял третье место в турнирной таблице. Также команда Александра Савицкого взяла реванш у «Мариуполя» за два предыдущих поражения в этом регулярном чемпионате.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Кременчуг» – «Мариуполь» 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

«Кременчуг»: Гордюшин (Рыжов); Грицких - Толстушко, Никулин - Богачонок, Коробов - Забавин, Скуматов - ; Савченко - Гриценко - Ворона, Дубинин - Савицкий - Хришпенц, Серанов - Григорян - Сибилевич, Горлушко - Сеник - Кошелев.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Артамонов - Олендаренко, Декало - Лысенко, Зуев - Матусевич, - ; Милехин - Мазур (К) - Щербатов (А), Благой (А) - Твердохлебов - Костиков, Чердак - Лызин - Тютченко, Ружников - Казаковцев - Янишевский.

Сергей Остапенко
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