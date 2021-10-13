«Кременчуг» забросил «Днепру» три шайбы в первом периоде, а затем уверенно довел матч до победы

Подопечные Савицкого впервые в сезоне сыграли на ноль

Фото: УХЛ

«Кременчуг» уверенно на выезде обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

По большому счету, исход встречи был решен еще в первом периоде, после которого «горожане» вели 3:0. Примечательно, что одну из шайб гости забросили в меньшинстве.

«Кременчуг» впервые в сезоне провел матч на ноль.

В турнирной таблице «Кременчуг» идет на втором месте. «Днепр», несмотря на третье поражение кряду, остался шестым.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Днепр – «Кременчуг» 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).

0:1 – 00:23 Савченко (Коробов, Хришпенц),

0:2 – 06:03 Никулин (Созонов, Хришпенц),

0:3 – 19:05 Коробов (Дубинин),

0:4 – 32:26 Созонов (Никулин).

«Днепр»: Писаренко (Захарченко); Ратушный (К) - Саврицкий (А), Панков - Кардашов, Катрич - Кругляков, Филимонов - Будько; Хамматов (А) - Русаков - Алдамжаров, Целогородцев - Дворник - Кирющенков, Кашевко - Булах - Гринкевич, Тищенко – Дуюн.

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Яковлев - Богачонок, Серанов - Ворона, Кошелев - Горлушко ; Коробов - Дубинин - Савченко, Хришпенц - Савицкий - Грицких, Толстушко - Созонов - Гриценко, Никулин - Сибилевич.

Турнирная таблица: