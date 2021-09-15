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«Кременчуг» заявил на сезон 26 хоккеистов

В обойме Александра Савицкого 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих
Хоккей УХЛ
15:51
«Кременчуг» заявил на сезон 26 хоккеистов
Фото: УХЛ

Бронзовый призер сезона 2020/21 «Кременчуг» подал заявку игроков на сезон 2021/22. В распоряжении Александра Савицкого 26 хоккеистов – 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих.

Вратари:

33. Горюшин Никита (02.09.1998 г.)

35. Корниенко Даниил (07.02.2002 г.)

79. Боярчук Михаил (04.01.1997 г.)

Защитники:

4. Толстушко Всеволод (31.05. 1993 г.)

13. Грицких Владислав (06.07.19995 г.)

18. Тимофеев Максим (22.05.2000 г.)

19. Забавин Константин (01.08.1995 г.)

22. Хришпенц Вадим (17.04.1995 г.)

48. Горлушко Александр (24.08.1999 г.)

72. Яковлев Александр (17.04.1995 г.)

96. Богаченок Семен (06.02.1994 г.)

Нападающие:

8. Савченко Иван (9.03.1993 г.)

9. Варава Глеб (19.04.2002 г.)

15. Дубинин Артем (30.03.1989 г.)

23. Гриценко Тимур (01.03.1996 г.)

27. Скуматов Павел (12.04.1997 г.)

37. Кошелев Антон (31.03.1997 г.)

38. Ворона Алексей (17.08.1997 г.)

47. Серанов Егор (01.11.1997 г.)

55. Савицкий Тимофей (31.05.2003 г.)

71. Денискин Андрей (14.07.1998 г.)

73. Мозонов Дмитрий (08.08.1989 г.)

76. Коробов Александр (08.09.1995 г.)

90. Никулин Павел (25.03.1990 г.)

91. Сеник Илья (19.03.2000 г.)

92. Сибилевич Давид (08.10.2003 г.)

Первый матч сезона «Кременчуг» проведет 19 сентября против «Краматорска». Поединок покажет XSPORT.

Ранее заявку на новый розыгрыш УХЛ обнародовал чемпион Украины «Донбасс».

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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