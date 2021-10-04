Вакцинация может стать обязательным условием для участия в Australian Open-2022
Кросби, МакДэвид и Пьетранджело усилят сборную Канады в Пекине-2022
Они стали первыми, кого объявили в составе Канады
17:57
Генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг
сообщил, что три топовые канадские хоккеиста выступят на Олимпийских играх в Пекине-2022.
Среди согласившихся Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор МакДэвид («Эдмонтон») и Алекс Пьетранджело (Сент-Луис»).
Отметим, что 15 октября сборная Канады должна опубликовать список из 55 кандидатов в команду.
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине возглавит сборную Канады.
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