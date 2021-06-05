Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
Кубок Стэнли. «Монреаль» удвоил преимущество над «Виннипегом» в серии, «Вегас» с боем обыграл «Колорадо»
Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Монреаль - Виннипег / фото - Getty Images
Кубок Стэнли. Четвертьфинал
«Виннипег» – «Монреаль» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 Тоффоли (Уэбер, Лехконен), 21:41, ГМ,
Вратари: Хеллибак – Прайс.
Счет в серии – 0:2
«Вегас» – «Колорадо» 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
1:0 Карлссон (Мартинес, Пьетранжело) 24:38,
1:1 Седерберг (Шервуд, Бельмар) 26:07,
1:2 Рантанен (Ландескуг, Макар) 45:04 ГБ,
2:2 Маршессо (Хаг, Смит) 54:42,
3:2 Пачиоретти (Стоун, Холден) 55:27,
Вратари: Флери – Грубауэр.
Счет в серии – 2:1.
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