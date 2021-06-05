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Кубок Стэнли. «Монреаль» удвоил преимущество над «Виннипегом» в серии, «Вегас» с боем обыграл «Колорадо»

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
07:57
Кубок Стэнли. «Монреаль» удвоил преимущество над «Виннипегом» в серии, «Вегас» с боем обыграл «Колорадо»
Монреаль - Виннипег / фото - Getty Images

Кубок Стэнли. Четвертьфинал

«Виннипег» – «Монреаль» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 Тоффоли (Уэбер, Лехконен), 21:41, ГМ,

Вратари: Хеллибак – Прайс.

Счет в серии – 0:2

«Вегас» – «Колорадо» 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 Карлссон (Мартинес, Пьетранжело) 24:38,

1:1 Седерберг (Шервуд, Бельмар) 26:07,

1:2 Рантанен (Ландескуг, Макар) 45:04 ГБ,

2:2 Маршессо (Хаг, Смит) 54:42,

3:2 Пачиоретти (Стоун, Холден) 55:27,

Вратари: Флери – Грубауэр.

Счет в серии – 2:1.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Кубок Стэнли Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс

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