Тренер сборной Латвии: «Цель – 12 очков. Обычно этого достаточно для выхода в 1/4 финала»
Латвия после сенсационной победы над Канадой проиграла Казахстану
Хозяева чемпионата мира уступили в серии буллитов
22 мая 23:10
Казахстан обыграл Латвию / фото - IIHF
После сенсационной победы над Канадой латыши проиграли Казахстану на домашнем первенстве мира в Риге.
В равной игре двух команд Казахстан на протяжении матча выступал в роли догоняющего. Сборные обменялись по шайбе во втором и третьем периодах после чего не смогли определить лучшую в дополнительное время. Для первой победы на мировом форуме казахам понадобилось 8 раундов буллитной серии.
Латвия – Казахстан – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 Дарзиньш (Даугавиньш) – 27
1:1 Шин () – 38
2:1 Букартс (Цибульскис) – 45
2:2 Блэкер (Сведберг, Сагадеев) – 45
2:3 Маклюков (победный буллит)
Напомним, ранее шведы неожиданно проиграли датчанам.
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