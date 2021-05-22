Латвия после сенсационной победы над Канадой проиграла Казахстану

Хозяева чемпионата мира уступили в серии буллитов

Казахстан обыграл Латвию / фото - IIHF

После сенсационной победы над Канадой латыши проиграли Казахстану на домашнем первенстве мира в Риге.

В равной игре двух команд Казахстан на протяжении матча выступал в роли догоняющего. Сборные обменялись по шайбе во втором и третьем периодах после чего не смогли определить лучшую в дополнительное время. Для первой победы на мировом форуме казахам понадобилось 8 раундов буллитной серии.

Латвия – Казахстан – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 Дарзиньш (Даугавиньш) – 27

1:1 Шин () – 38

2:1 Букартс (Цибульскис) – 45

2:2 Блэкер (Сведберг, Сагадеев) – 45

2:3 Маклюков (победный буллит)

Напомним, ранее шведы неожиданно проиграли датчанам.