«Ледяные Волки» завершили сезон победой над «Белым Барсом»

Анкундинов оформил дубль





Фото: УХЛ

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Ледяные Волки» – «Белый Барс» 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 Сурин (Ш. Хеффернан, Жигалов), 06:14;

2:0 Маландин (Калинычев, Карпов), 06:50;

2:1 Петрошенко (Пойманов, Брага), 09:13;

3:1 Анкудинов, 27:56;

3:2 Фурсенко (Логач, Пойманов), 34:26;

3:3 Ружников (Даниленко, Гребеник), 38:16;

4:3 Анкудинов (Сурин, Ш. Хеффернан), 45:54;

Вратари: Стельмах – Бесхлебный

Обзор матча





В последнем матче регулярного чемпионата УХЛ «Ледяные Волки» обыграли «Белый Барс» со счетом 4:3.

«Волкам» удалось открыть счет в начале матча после того как Сергей Сурин результативно завершил разыгранную с Шейном Хеффернаном и Никитой Жигаловым комбинацию. Затем в следующей атаке хозяева удвоили счет после броска Кирилла Маландина.

Пропущенные шайбы разбудили игроков «Белого Барса» и через несколько минут Вадим Петрошенко сократил отставание.

Во втором периоде Андрей Анкудинов увеличил отрыв хозяев. Но перед тем как засчитать шайбу арбитры просмотрели видеоповтор. Несмотря на усилия «Волков», им не удалось удержать преимущество до перерыва – сначала Павел Фурсенко сократил отставание, а затем Назар Ружников внешней сторойной клюшки сравнял счет.

В третьем периоде Анкудинов оформил дубль, и принес «Ледяным Волкам» победу.