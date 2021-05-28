Лучший бомбардир УХЛ сезона 2020/21 Сигарев продлил контракт с «Донбассом»

Новое соглашение рассчитано на 2 сезона

Андрей Сигарев / фото - ХК "Донбасс"

Лучший бомбардир УХЛ в сезоне 2020/21 Андрей Сигарев объявил о продлении контракта с «Донбассом».

На церемонии УХЛ «Звезды хоккейного года», которая проходит в Киеве, нападающий сообщил, что новое соглашение рассчитано на 2 года.

Видеоверсию церемонии смотрите на телеканале XSPORT в ближайшее время.

24-летний Андрей в регулярном чемпионате УХЛ принял участие в 41 игре и набрал 62 (37+25) очка. Форвард также установил клубный рекорд.