«Мариуполь» обыграл «Рулав Одд» в самом скучном матче сезона
«Мариуполь» обыграл «Рулав Одд» в домашнем матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.
Единственную шайбу в поединке на пятой минуте первого периода забросил Вадим Мазур.
Таким образом, «Мариуполь» реабилитировался за разгромное поражение от «Краматорска». Харьковчане же уступили в третьей встрече кряду.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
«Мариуполь» – «Рулав Одд» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 Мазур (Бабинец, Благой), 04:10;
«Мариуполь»: Короваев (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Зуев - Матусевич, Ружников - Луговой; Калейниковас - Кудрин - Казаковцев (А), Благой - Мазур - Бабинец (К), Милехин - Лызин - Щербатов (А), Чердак - Янишевский - Костиков.
«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Желудков - Пугачёв (А), Жигалов - Канаплин, Александров - Мельников, Шамардин - Наливайко; Басков - Лапков - Ефимов, Бондаренко - Сурсов (А) - Кича, Сарапульцев - Секирко - Фроленко, Олейник - Пойманов - Сиротенко.
Положение в турнирной таблице:
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