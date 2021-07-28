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«Мариуполь» подписал трехкратного чемпиона Украины и лучшего снайпера чемпионата Латвии

«Стальные Чайки» усилились двумя новичками
Хоккей УХЛ
11:25
«Мариуполь» подписал трехкратного чемпиона Украины и лучшего снайпера чемпионата Латвии
Александр Костиков / фото - УХЛ

«Мариуполь» усилился двумя новичками накануне старта 6-го сезона УХЛ. Пресс-служба клуба сообщила, что состав клуба пополнят Александр Костиков и Марк Калейниковас.

Костиков выступает на позиции нападающего и в составе «Донбасса» трижды становился чемпионом Украины. В прошлом сезоне набрал 13 (7+6) очков.

Калейниковас – лучший снайпер Латвийской лиги сезона 2019/20. В чемпионате Латвии сезона 19/20 провел 34 игры, набрав рекордные 49 очков. Забросил 26 шайб и отличился 23-ю ассистами.

К «Донбассу» ранее присоединился американский легионер.

Антон Кривенко
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Теги

ХК Мариуполь Александр Костиков

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