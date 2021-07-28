Закладка физических качеств на сезон. Как проходит предсезонная подготовка молодежной команды «Донбасса»
«Мариуполь» подписал трехкратного чемпиона Украины и лучшего снайпера чемпионата Латвии
«Стальные Чайки» усилились двумя новичками
Александр Костиков / фото - УХЛ
«Мариуполь» усилился двумя новичками накануне старта 6-го сезона УХЛ. Пресс-служба клуба сообщила, что состав клуба пополнят Александр Костиков и Марк Калейниковас.
Костиков выступает на позиции нападающего и в составе «Донбасса» трижды становился чемпионом Украины. В прошлом сезоне набрал 13 (7+6) очков.
Калейниковас – лучший снайпер Латвийской лиги сезона 2019/20. В чемпионате Латвии сезона 19/20 провел 34 игры, набрав рекордные 49 очков. Забросил 26 шайб и отличился 23-ю ассистами.
К «Донбассу» ранее присоединился американский легионер.
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