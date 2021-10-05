«Мариуполь» во второй раз в сезоне поиздевался над «Белым Барсом»

Подопечные Сергея Витера добыли очередную победу после сокрушительного поражения от «Краматорска»

Фото: УХЛ

«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

После первого периода счет был всего 2:0, однако затем гости устроили белоцерковцам фирменное избиение, забросил за матч 11 шайб.

Эта победа стала уже второй кряду для «Мариуполя» после разгромного поражения от «Краматорска». «Белый Барс» же еще не набрал ни одного очка в сезоне. За последние два матча подопечные Константина Буценко пропустили 21 шайбу.

Предыдущая встреча команд завершилась победой «Мариуполя» со счетом 7:0.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Мариуполь» 2:11 (0:2, 1:5, 1:4)

0:1 – 02:47 Янишевский (Лысенко, Лызин),

0:2 – 04:15 Щербатов (Олендаренко, Милехин),

0:3 – 21:45 Щербатов (Милехин, Матусевич),

0:4 – 22:05 Благой (Бабинец, Ружников),

1:4 – 26:26 Попережай (Куцевич),

1:5 – 29:30 Казаковцев (Кудрин, Калейниковас),

1:6 – 34:03 Благой (Бабинец, Ружников),

1:7 – 34:55 Янишевский (Лызин),

1:8 – 45:31 Лысенко (Чердак, Декало),

1:9 – 49:04 Янишевский (Лызин, Кудряшов),

1:10 – 50:50 Милехин (Щербатов),

2:10 – 52:52 Куцевич (Собченко, Брага),

2:11 – 56:03 Щербатов (Мазур)

«Белый Барс»: Полгородник (Сулима – с 50:00); Гребеник (А) - Козловский, Грицюк - Дахновский, Будько - Собко, Трошкин - Киселев; Попережай - Куцевич (К) - Бородай, Качан - Грабовецкий - Удовиченко, Тищенко - Брага - Бойко, Баглай - Собченко - Фурсенко.

«Мариуполь»: Дуве (Короваев); Кудряшов - Олендаренко, Декало - Лысенко, Зуев - Матусевич, Чердак, Калейниковас - Кудрин - Казаковцев (А), Благой - Ружников - Бабинец, Милёхин - Мазур (К) - Щербатов (А), Янишевский - Лызин - Костиков.

Турнирная таблица:



