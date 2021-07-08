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Марун стал первым хоккеистом с 1983 года, выигравшим 3 Кубка Стэнли подряд

Патрик стал чемпионом НХЛ в составе «Тампы-Бэй»
Хоккей НХЛ
10:43
Марун стал первым хоккеистом с 1983 года, выигравшим 3 Кубка Стэнли подряд
Патрик Марун / фото - Twitter

«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли второй раз кряду, обыграв в финале «Монреаль».

Форвард Патрик Марун завоевал трофей третий раз подряд. В 2019 году он стал чемпионом в составе «Сент-Луиса».

Таким образом, 33-летний американец стал первым игроком со времен династии «Айлендерс» (4 титула подряд с 1980 по 1983 годы), выигравшим Кубок Стэнли трижды подряд.

Читайте послесловие финала Кубка Стэнли на XSPORT

Антон Кривенко
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Теги

Тампа-Бэй Лайтнинг

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