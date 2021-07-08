«Тампа» в 5-м матче минимально одолела «Монреаль» и завоевала Кубок Стэнли 2-й раз кряду

Шайба Колтона стала решающей в серии

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«Тампа-Бэй» второй раз кряду завоевала Кубок Стэнли. В 5-м матче финальной серии против «Монреаля» единственную шайбу забросил Росс Колтон.

Титул является третьим в истории клуба – «молнии» побеждали в 2004 и 2020 годах. «Лайтнинг» – вторая команда, дважды подряд выигравшая Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06). Ранее это удалось «Питтсбургу» (2016 и 2017 годы). В этом плей-офф на пути к финалу «Тампа» прошла «Флориду» (4:2), «Каролину» (4:1) и «Айлендерс» (4:3).

«Тампа-Бэй» – «Монреаль» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 Колтон (Макдона, Савар) – 33

Вратари: Ан. Василевский 22/22 – Прайс 29/30.