Люк Тардиф – новый президент Международной федерации хоккея
МЧМ-2022 по хоккею может пройти при пустых трибунах
Турнир в Эдмонтоне и Ред-Дире не будет отменем
15:38
Люк Тардифф / Фото - insidethegames.bizПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможной отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.
«У нас нет никаких беспокойств по поводу МЧМ в Эдмонтоне. Сегодня у нас была встреча с оргкомитетом, турнир должен состояться в любом случае. Единственное, что может поменяться – протокол, и матчи могут пройти без зрителей. Но мы проведем этот турнир».
Напомним, ЧМЧ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
Ранее IIHF разрешила национальным сборным обнародовать составы команд на Олимпийские игры-2022 в январе следующего года.
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