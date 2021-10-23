КХЛ. «Йокерит взял верх над «Сибирью, «Ак Барс» не смог переиграть «Металлург»
«Металлург» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в серии буллитов
Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
«Металлург» Магнитогорск - «Сочи» / фото - КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Металлург» Магнитогорск 2:3 ШБ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
1:0 Шэн (Баканов, Колготин), 10:30,
2:0 Мищенко (Николаев, Петьков), 38:22,
2:1 Майе (Яковлев, Земченок), 49:08,
2:2 Майе (Голдобин, Хульстрем), 51:26, ГБ,
2:3 Яковлев, 65:00, ПБ,
Вратари: Хелльберг – Олкинуора.
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