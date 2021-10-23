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Тема дняОт него ждали медали Олимпиады, но он нарушил допинг-правила. После возвращения в страну его застрелили
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02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
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17:00 Рулав Одд - Донбасс -:- Запланирован

«Металлург» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в серии буллитов

Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
Хоккей КХЛ
20:35
«Металлург» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в серии буллитов
«Металлург» Магнитогорск - «Сочи» / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Металлург» Магнитогорск 2:3 ШБ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 Шэн (Баканов, Колготин), 10:30,

2:0 Мищенко (Николаев, Петьков), 38:22,

2:1 Майе (Яковлев, Земченок), 49:08,

2:2 Майе (Голдобин, Хульстрем), 51:26, ГБ,

2:3 Яковлев, 65:00, ПБ,

Вратари: Хелльберг – Олкинуора.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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