Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»

Наставник «Донбасса» дал понять, что молодым игрокам необходимо выгрызать свое место в составе, пока им дают такой шанс





Павел Микульчик / Фото: Донбасс

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал разгромную победу над «Белым Барсом» (12-2).



«Белый Барс» – молодая команда. Понятно, что нам нужно показывать такую игру с нашими конкурентами: «Кременчуг», «Сокол», «Краматорск», «Мариуполь». С ними надо играть – там игру показывать. Молодцы, что выиграли. Из отрицательного то, что два гола пропустили в меньшинстве 3Х5, 3Х4. У нас было 5Х3 и мы не забили. «Барс» показал, как надо разыгрывать».

О выступлении молодых игроков.

«В принципе, неплохо – посмотрим. Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим. Пускай доказывают свое место в составе. Так постоянно не будет. Они должны стараться, доказывать и, как говорится, через игры себе пробивать дорогу в жизнь».

О матчах с «Днепром» и «Кременчугом».

«Игры будут интересные. Никто не будет нам уступать, все команды на нас будут настраиваться очень серьезно. Там лишняя мотивация не нужна».

О противостоянии с «Клагенфуртом» в Лиге чемпионов.

«Пока сосредоточены на своем чемпионате, потому что здесь задачи такие же стоят. Ну и смотрим-смотрим. Я вижу, что они также лидирующие места занимают. Перед выездом посмотрим их игры. У нас будет время специально под эту команду поработать. Следим, конечно, за ними и понимаем, что противник очень серьезный».

Напомним, перед матчем с «Белым Барсом» «Донбасс» отказался от услуг двух легионеров.



