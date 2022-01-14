«Краматорск» прервал 10-матчевую победную серию «Донбасса»
Микульчик: «Разберем игру и сделаем выводы»
«Донбасс» потерпел первое поражение в сезоне
14 января 21:36
Фото: пресс-служба Суперлиги
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал поражение от «Краматорска» (1:2) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Как Вы считаете, почему сегодня уступили?
Недоработали, в обороне слабо сыграли, не пошло большинство. Недоработали много моментов, недоиграли. Опять думали, что выйдем и легко обыграем, но не бывает такого. Когда-нибудь это должно было случиться и это случилось сегодня. Обязательно посмотрим эту игру, разберкм и сделаем выводы.
Сегодня в составе «Донбасса» дебютировал Олег Петров. Как оцените его игру?
Олег здорово сегодня отработал. Он долго оставлял нас в игре, было много моментов, когда он выручал, но не помогли защитники, нападающие. Два гола забивают с пятака, с добиваний – без шансов. Ошибка полевых игроков.
Следующий матч вы сыграете 16 января с «Мариуполем». Какие изменения необходимо внести в игру? Как будете готовиться?
Что-то поменяем в составе, что-то в игре. Сделаем обязательно выводы. Эту игру разберём завтра и будем готовиться на «Мариуполь».
Несмотря на поражение, «Донбасс» остался лидером регулярного чемпионата.
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