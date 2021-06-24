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Молодежная сборная Украины проведет сбор в июле

Подопечные Бобкина будут тренироваться в Кременчуге
Хоккей Сборная Украины
11:57
Молодежная сборная Украины проведет сбор в июле
Александр Бобкин / фото - УХЛ

Молодежная сборная Украины U20 проведет учебно-тренировочный сбор с 25 по 30 июля. 32 хоккеиста под руководством Александра Бобкина соберутся в Кременчуге.

Вратари: Сава Сердюк (США), Дмитрий Кубрицкий («Сокол», Киев), Василий Полгородник («Белый Барс» Белая Церковь).

Защитники: Артем Гребеник, Владислав Сушков («Белый Барс» Белая Церковь), Артур Чолач («Сокол», Киев), Артем Пономаренко (США), Денис Серый (Канада), Александр Филимонов («Мариуполь»), Андрей Евтухов (США), Александр Шаповалов (Финляндия), Арсен Палийчук (Австрия).

Нападающие: Даниил Трахт (Финляндия), Даниил Царьковський (Эстония), Глеб Ткач (Швеция), Никита Белик (США), Денис Бородай, Артем Грабовецкий (оба «Белый Барс» Белая Церковь), Тимофей Савицкий, Глеб Варава (оба: «Кременчук») Денис Гончаренко, Даниил Коржилецький, Михаил Симчук (трое: «Сокол», Киев), Станислав Садовиков («Донбасс» Донецк), Богдан Панасенко ( «Днепр» Херсон), Максим Семененко (СДЮШОР Харьков), Борис Андрющенко («Ледяные Волки» Киев).

Резерв: Артем Портной, Вадим Петрашенко (оба «Белый Барс» Белая Церковь), Сергей Никулин, Константин Остапенко (трое: СДЮШОР Харьков), Дмитрий Зазовский («Сокол», Киев).

В обновленном рейтинге IIHF Украина потеряла 1 позицию.

Антон Кривенко
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Александр Бобкин

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