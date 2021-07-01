«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах

«Канадиенс» не могут рассчитывать на своих болельщиков, тогда как соперники могут заполнить трибуны





Фото: Montreal Gazette

Власти Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости своей арены до 10,5 тыс. болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.



«Монреаль» просил увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой игры серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» с 3,5 тыс. болельщиков.

На арене клуба ранее не было случаев заражения коронавирусом с момента открытия в январе. «Канадиенс» были готовы к определённым мерам, в числе которых предоставление фанатами доказательств вакцинации перед входом на арену. Маски и социальное дистанцирование также остались бы обязательными.

При этом, «Тампе-Бэй» разрешили допуск 18,6 тыс. болельщиков на вторую игру финала. На первом матче финала присутствовало 16,3 тыс. человек.