Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
«Канадиенс» не могут рассчитывать на своих болельщиков, тогда как соперники могут заполнить трибуны
Фото: Montreal Gazette
Власти Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости своей арены до 10,5 тыс. болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.
«Монреаль» просил увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой игры серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» с 3,5 тыс. болельщиков.
На арене клуба ранее не было случаев заражения коронавирусом с момента открытия в январе. «Канадиенс» были готовы к определённым мерам, в числе которых предоставление фанатами доказательств вакцинации перед входом на арену. Маски и социальное дистанцирование также остались бы обязательными.
При этом, «Тампе-Бэй» разрешили допуск 18,6 тыс. болельщиков на вторую игру финала. На первом матче финала присутствовало 16,3 тыс. человек.
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