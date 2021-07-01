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«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах

«Канадиенс» не могут рассчитывать на своих болельщиков, тогда как соперники могут заполнить трибуны

Хоккей НХЛ
1 июля 23:18
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
Фото: Montreal Gazette

Власти Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости своей арены до 10,5 тыс. болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.

«Монреаль» просил увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой игры серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» с 3,5 тыс. болельщиков.

На арене клуба ранее не было случаев заражения коронавирусом с момента открытия в январе. «Канадиенс» были готовы к определённым мерам, в числе которых предоставление фанатами доказательств вакцинации перед входом на арену. Маски и социальное дистанцирование также остались бы обязательными.

При этом, «Тампе-Бэй» разрешили допуск 18,6 тыс. болельщиков на вторую игру финала. На первом матче финала присутствовало 16,3 тыс. человек.

Источник: championat.com Карен Агабекян
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Теги

Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Монреаль - Тампа-Бэй

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