На арене «Кременчуга» началась подготовка к новому сезону

Арена «Айсберг» в конце июля примет тренировочный сбор молодежной сборной Украины

Фото: hckremenchuk.com.ua/

На арене «Айсберг» в Кременчуге началась подготовка к сезону к сезону 2021-2022.



С 25 по 30 июля в спорткомплексе пройдет тренировочный сбор молодежной сборной Украины, а в начале августа готовиться к новому сезону начнет и «Кременчуг».

Напомним, что олимпийский чемпион Алексей Житник стал вторым представителем хоккея на «Площади звезд».

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