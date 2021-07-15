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На арене «Кременчуга» началась подготовка к новому сезону

Арена «Айсберг» в конце июля примет тренировочный сбор молодежной сборной Украины
Хоккей УХЛ
12:34
На арене «Кременчуга» началась подготовка к новому сезону
Фото: hckremenchuk.com.ua/

На арене «Айсберг» в Кременчуге началась подготовка к сезону к сезону 2021-2022.

С 25 по 30 июля в спорткомплексе пройдет тренировочный сбор молодежной сборной Украины, а в начале августа готовиться к новому сезону начнет и «Кременчуг».

Напомним, что олимпийский чемпион Алексей Житник стал вторым представителем хоккея на «Площади звезд».

За трансферами «Кременчуга» и других команд УХЛ следите на нашем сайте.

Олег Шумейко-младший
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Теги

ХК Кременчуг Айсберг

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