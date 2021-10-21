На матч «Днепра» с «Белым Барсом» не допустят болельщиков

В Херсоне действуют жесткие карантинные ограничения

Фото: Facebook команды

Матч регулярного чемпионата УХЛ «Днепра» и «Белого Барса», который пройдет сегодня, 21 октября, в 19:00, состоится при пустых трибунах. Это связано с жесткими карантинными ограничениями в Херсоне.

Отметим, что с такой же проблемой столкнулись и «Донбасс» с «Краматорском», матчи которых домашние матчи которых проходят в Краматорске.

Видео трансляция матча «Днепр» – «Белый Барс».