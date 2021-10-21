Дубль Сигарева принес «Донбассу» уверенную победу над «Днепром»
На матч «Днепра» с «Белым Барсом» не допустят болельщиков
В Херсоне действуют жесткие карантинные ограничения
Фото: Facebook команды
Матч регулярного чемпионата УХЛ «Днепра» и «Белого Барса», который пройдет сегодня, 21 октября, в 19:00, состоится при пустых трибунах. Это связано с жесткими карантинными ограничениями в Херсоне.
Отметим, что с такой же проблемой столкнулись и «Донбасс» с «Краматорском», матчи которых домашние матчи которых проходят в Краматорске.
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