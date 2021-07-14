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На «Площади звезд» открыли звезду Алексею Житнику

Олимпийский чемпион стал вторым представителем хоккея
Хоккей УХЛ
21:53
На «Площади звезд» открыли звезду Алексею Житнику
Алексей Житник / фото - УХЛ

На Площади звезд возле столичного ТЦ «Гулливер» торжественно открыли звезду Олимпийскому чемпиону Алексею Житнику. Отметим, что легендарный украинский спортсмен стал вторым представителем хоккея на звездной аллее после Дмитрия Христича.

«Для меня это большая честь – открытие именной звезды. Никогда не думал, что такое вообще может быть. Спорт все-таки не шоу-бизнес. Но я рад, что спорт сейчас становится все популярнее, а на подобных мероприятиях отмечают спортсменов.

Я считаю, что спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого человека. Чем больше мы в движении, тем дальше мы идем. Сидеть на месте не интересно. Так что спасибо всем причастным к сегодняшнему мероприятию».

Звезды также получили украинская параолимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Лидия Соловьева и заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины и Олимпийский чемпион Алексей Михайличенко.

Следите за переходами украинского хоккея вместе с XSPORT.

 

Источник: uhl.ua Антон Кривенко
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Алексей Житник

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