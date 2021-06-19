«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Вегаса» и повел в полуфинальной серии
Наставник «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус. Дюшарм ранее получил две дозы вакцины от COVID-19
«Канадиенс» без главного тренера в овертайме выиграли матч у «Вегаса»
Доминик Дюшарм / Фото: habsworld.net
Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм не руководил в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (ОТ 3:2, 2:1 в серии).
«Канадиенс» подтвердили, что наставник команды сдал положительный тест на COVID-19. Его место на скамейке заняли Люк Ричардсон, Алекс Барроуз и Шон Бурк.
Ранее клуб подтвердил, что тренер получил обе дозы вакцины от коронавируса. Вторую прививку Дюшарму сделали 9 июня.
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