Ниагарский водопад окрасят в цвета «Монреаля» перед матчем с «Вегасом»

Фото: nhl.com

Администрация парка «Ниагара», где расположены Ниагарские водопады, поддержит последнюю канадскую команду в плей-офф НХЛ – «Монреаль». Отметим, что ранее «Канадиенс» «всухую» обыграли «Виннипег» в серии в финале Северного дивизиона.

Канадская часть системы водопадов, так называемая Подкова, окрасится в цвета «Монреаля».

In support of the @CanadiensMTL's pursuit of the Stanley Cup, as Canada’s last remaining team in the 2021 @NHL playoffs, the Canadian Horseshoe Falls will be illuminated tonight in Red, White and Blue from 9:30 to 10:00pm., the night before the team begins its next series. pic.twitter.com/BzwmRgbCoc