Официально.Четверо игроков «Динамо» заразились коронавирусом
НХЛ перестанет тестировать на коронавирус игроков без симптомов
В лиге решили облегчить жизнь хоккеистам
Национальная хоккейная лига (НХЛ) больше не будет тестировать на коронавирус COVID-19 игроков без симптомов вируса. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.
«Источники сообщили, что после перерыва на Матч звезд НХЛ больше не будет тестировать игроков и персонал без симптомов, при условии, что показатели коронавируса в лиге продолжат снижаться.
Тестирование будут проводить только при пересечении границы и при появлении симптомов».
Отметим, что матч звезд НХЛ состоится в Лас-Вегасе 4-5 февраля.
Напомним, ранее форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче, что стало лишь пятым пента-триком в НХЛ в XXI веке.
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