НХЛ перестанет тестировать на коронавирус игроков без симптомов

В лиге решили облегчить жизнь хоккеистам

Национальная хоккейная лига (НХЛ) больше не будет тестировать на коронавирус COVID-19 игроков без симптомов вируса. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.



«Источники сообщили, что после перерыва на Матч звезд НХЛ больше не будет тестировать игроков и персонал без симптомов, при условии, что показатели коронавируса в лиге продолжат снижаться. Тестирование будут проводить только при пересечении границы и при появлении симптомов».

Отметим, что матч звезд НХЛ состоится в Лас-Вегасе 4-5 февраля.

Напомним, ранее форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче, что стало лишь пятым пента-триком в НХЛ в XXI веке.