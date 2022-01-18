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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован

НХЛ перестанет тестировать на коронавирус игроков без симптомов

В лиге решили облегчить жизнь хоккеистам
Хоккей НХЛ
18 января 18:58
НХЛ перестанет тестировать на коронавирус игроков без симптомов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) больше не будет тестировать на коронавирус COVID-19 игроков без симптомов вируса. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Источники сообщили, что после перерыва на Матч звезд НХЛ больше не будет тестировать игроков и персонал без симптомов, при условии, что показатели коронавируса в лиге продолжат снижаться.

Тестирование будут проводить только при пересечении границы и при появлении симптомов».

Отметим, что матч звезд НХЛ состоится в Лас-Вегасе 4-5 февраля.

Напомним, ранее форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче, что стало лишь пятым пента-триком в НХЛ в XXI веке.

Карен Агабекян
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