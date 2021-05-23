Суперголевой старт матча помог России разгромить Великобританию
Норвегия после поражения немцам уверенно победила Италию
Скандинавы смогли забросить 4 шайбы
14:37
Норвегия обыграла Италию / фото - IIHF
Норвежцы одержали первую победу на чемпионате мира в Риге, Латвия. Скандинавы уверенно обыграли итальянцев, которые пока не выигрывали на мировом форуме.
Норвежцы 2 из 4 своих шайб забросили, играя в большинстве. Соперники с Апеннинского полуострова смогли отквитать только 1 шайбу в концовке встречи.
Норвегия – Италия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
1:0 Треттьенс (Ульден, Лесунн) – 10
2:0 Россели-Ульсен (К.А. Улимб, Эспеланн) – 25
3:0 Треттьенс (Ульден, Линдстрем) – 36
4:0 Треттьенс (Лесунн, Линдстрем) – 41
4:1 Франк (Андергассен, Маркетти) – 51
Германия ранее разгромила и Италию, и Норвегию.
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