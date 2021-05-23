Норвегия после поражения немцам уверенно победила Италию

Скандинавы смогли забросить 4 шайбы

Норвегия обыграла Италию / фото - IIHF

Норвежцы одержали первую победу на чемпионате мира в Риге, Латвия. Скандинавы уверенно обыграли итальянцев, которые пока не выигрывали на мировом форуме.

Норвежцы 2 из 4 своих шайб забросили, играя в большинстве. Соперники с Апеннинского полуострова смогли отквитать только 1 шайбу в концовке встречи.

Норвегия – Италия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:0 Треттьенс (Ульден, Лесунн) – 10

2:0 Россели-Ульсен (К.А. Улимб, Эспеланн) – 25

3:0 Треттьенс (Ульден, Линдстрем) – 36

4:0 Треттьенс (Лесунн, Линдстрем) – 41

4:1 Франк (Андергассен, Маркетти) – 51

Германия ранее разгромила и Италию, и Норвегию.

Результаты второго дня чемпионата мира.