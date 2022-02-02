Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира

Всему виной коронавирус

Сборная Австралии / фото - GERMAN GARCIA

Сборные Новой Зеландии и Австралии не выступят ни на одном чемпионате мира в этом году, сообщает IIHF. Федерации этих стран отозвали свои команды из-за неутихающей пандемии COVID-19, а также множества правил и ограничений для игроков.

Мужская сборная Новой Зеландии должна была сыграть в дивизионе II, группа B в Рейкьявике, Исландия. Теперь в группе будет пять команд: Бельгия, Исландия, Грузия, Мексика и Болгария. После выхода Австралии в группе A остались: Нидерланды, Хорватия, Испания, Китай и Израиль. Игры пройдут в Загребе, Хорватия. Новое расписание игр будет установлено в ближайшее время.

Помимо этого, Новая Зеландия и Австралия объявили о том, что снимают с чемпионатов мира и команды U18. О снятии других сборных федерации этих стран объявили раньше.

Напомним, МЧМ-2022, вероятнее всего, проведут в августе.

