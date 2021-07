Официально. Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на пять лет

Александр Овечкин / фото - Capitals

Именитый нападающий «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин подписал новое соглашение с хоккейным клубом, сообщает Twitter «Кэпиталс». Срок нового соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата – 47,5 млн долларов (9,5 млн долларов в год).





The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $47.5 million contract.



