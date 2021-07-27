Официально. Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на пять лет

Знаменитый россиянин подписал новый контракт

Александр Овечкин / фото - Capitals

Именитый нападающий «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин подписал новое соглашение с хоккейным клубом, сообщает Twitter «Кэпиталс». Срок нового соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата – 47,5 млн долларов (9,5 млн долларов в год).

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, и за все время в команде забил 730 шайб. Это 6-й результат среди бомбардиров в истории НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин отметился 26-ю шайбами и 20-ю ассистами за в 50-и матчах за «Кэпиталс».

Напомним, Флери обменяли из «Вегаса» в «Чикаго».