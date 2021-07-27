Овечкин может оказаться в КХЛ уже в этом году
Официально. Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на пять лет
Знаменитый россиянин подписал новый контракт
Александр Овечкин / фото - Capitals
Именитый нападающий «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин подписал новое соглашение с хоккейным клубом, сообщает Twitter «Кэпиталс». Срок нового соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата – 47,5 млн долларов (9,5 млн долларов в год).
— Washington Capitals (@Capitals) July 27, 2021
The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $47.5 million contract.
Full Details: https://t.co/iLXnd3MUZy#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/coS7gHTpS6
Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, и за все время в команде забил 730 шайб. Это 6-й результат среди бомбардиров в истории НХЛ.
В минувшем сезоне Овечкин отметился 26-ю шайбами и 20-ю ассистами за в 50-и матчах за «Кэпиталс».
Напомним, Флери обменяли из «Вегаса» в «Чикаго».
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