Овечкин: «Хочу играть еще 5 лет, чтобы превзойти Гретцки»

Знаменитый россиянин переподписал контракт с «Вашингтоном»

Александр Овечкин / фото - Eurosport

Именитый нападающий «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин подписал новое 5-летнее соглашение с хоккейным клубом.

В интервью журналистке Саманте Пелл капитан «Кэпиталс» заявил, что намерен побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб за всю карьеру (у Гретцки – 894, у Овечкина – 730 – прим.), и именно потому решил задержаться в НХЛ еще на 5 лет.

«Я буду стараться изо всех сил. Поэтому я хочу играть еще пять лет – чтобы иметь возможность превзойти Гретцки. Почему бы и нет? Если я по итогу буду вторым, то это тоже неплохие цифры».

Напомним, Флери обменяли из «Вегаса» в «Чикаго».