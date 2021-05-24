Овечкин: «Тяжело проигрывать, ведь мы можем играть лучше. Это отстой»

Россиянин болезненно пережил вытел из Кубка Стэнли





Александр Овечкин / Фото: theathletic.co.uk

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин жестко высказался о вылете из Кубка Стэнли после поражения от «Бостона» (1:4). Слова россиянина привел в Twitter журналист Саманта Пелл.



«Мы играем в течение всего сезона для этого, за Кубок Стэнли. Тяжело проигрывать, ведь мы можем играть лучше. Это отстой. Это плохое чувство, когда ты понимаешь, что у тебя хорошая команда».



Напомним, ранее Овечкин сломал клюшку о борт и кричал на партнеров после второго поражения от «Бостона».