Сигарев: «В Лиге чемпионов нам достались хорошие соперники, но и шансы на выход из группы большие»
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
MVP плей-офф УХЛ-2021 – о предстоящем дебюте в еврокубке
11:56
Филипп Пангелов-Юлдашев / Фото: hcdonbass.com
MVP плей-офф УХЛ сезона 2020-2021 защитник ХК «Донбасс» Филипп Пангелов-Юлдашев дал комментарий о результатах жеребьевки Лиги чемпионов, а также рассказал о подготовке к новому сезону.
Ясно, что будет нелегко. Будем готовиться к этим соревнованиям. Самая главная задача – попасть в плей-офф.
У нас есть время для подготовки. Сначала немного отдохнем, а затем каждый игрок приведет себя в порядок, вернется в тонус и сделаем все, что от нас зависит.
Результаты жеребьевки? Как есть, так и есть. Мы не выбирали. Ничего страшного, будем биться.
Напомним, что первый матч в Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет 3 сентября с датским «Рунгстедом».
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