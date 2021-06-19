Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»

Филипп Пангелов-Юлдашев / Фото: hcdonbass.com

MVP плей-офф УХЛ сезона 2020-2021 защитник ХК «Донбасс» Филипп Пангелов-Юлдашев дал комментарий о результатах жеребьевки Лиги чемпионов, а также рассказал о подготовке к новому сезону.



У нас есть время для подготовки. Сначала немного отдохнем, а затем каждый игрок приведет себя в порядок, вернется в тонус и сделаем все, что от нас зависит.

Результаты жеребьевки? Как есть, так и есть. Мы не выбирали. Ничего страшного, будем биться.