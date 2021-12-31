Перспективный украинский нападающий и легионер пополнили состав «Краматорска»

Контракты с клубом заключили Целогородцев и Семочкин

Фото: пресс-служба Краматорска

«Краматорск» подписал контракты с нападающими Артем Целогородцевым и Александром Семочкиным.

20-летний Целогородцев – воспитанник «Днепра», за который выступал в чемпионатах УХЛ с 2018 года. В 144 матчах (в том числе в 5 играх за МХК «Динамо») нападающий набрал 53 (28+25) очка. С юниорской сборной Украины в 2018 году игрок выиграл золото чемпионата мира в Дивизионе 1B, а с молодежной сборной – бронзовые медали, также в Дивизионе 1B.

Семочкин в белорусской Экстралиге выступал за «Керамин», «Юность», «Динамо-Молодечно», «Гомель», «Локомотив» и «Брест», в 502 матчах набрал 185 (72+113) очков при показателе полезности +31. Также 31-летний форвард играл в Высшей лиге Беларуси (148 матчей, 88 очков), МХЛ (56 матчей, 44 очка) и ВХЛ (17 матчей, 6 очков, +3).

Дважды Семочкин выигрывал Кубок Беларуси, дважды становился обладателем серебряных медалей, а в сезоне 2010/11 выиграл чемпионат Беларуси.

Напомним, в турнирной таблице Суперлиги «Краматорск» занимает четвертое место.