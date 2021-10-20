Пидгурский: «У нас задача биться за медали»

Главный тренер «Днепра» остался доволен действиями команды против «Донбасса»

Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал поражение от «Донбасса» (1:4) в матче регулярного чемпионата УХЛ.

После непростого матча с «Мариуполем» какие задачи перед ребятами ставили на эту игру?

Самое главное, что у ребят есть характер. Мы говорили, что соперник очень серьезный, что надо здесь терпеть, играть на контратаках. В принципе, и получилось, и где-то в третьем периоде два гола пропустили. У нас команда молодая. Мы посчитали средний возраст – 22 года. За самоотдачу сегодня я ребят поблагодарил.

Совсем недавно к вам присоединился вратарь Сергей Писаренко. Как оцените его работу?

У меня к вратарям претензий нет – они молодцы.

В следующем матче играете дома с «Белым Барсом», как будете готовиться?

У нас сейчас дорога, завтра день и послезавтра играем дома. «Белый Барс» очень серьезный соперник, там ребята стараются, там тренерский штаб прекрасный, поэтому надо готовиться.

Как в целом оцените сезон и уровень чемпионата?

Уровень, конечно, вырос. Жалко, что у нас не получилось собраться как полагается. Но ничего, ребята стараются через такие тяжелые игры. Будем стараться, чтобы у нас тоже был боевой коллектив. У нас также задача биться за медали.

В турнирной таблице «Днепр» занимает шестое место.