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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
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02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
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02:00 Канада - Германия -:- Запланирован
04:30 Швеция - США -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован

Поражение «Автомобилиста» гарантировало «Магнитке» и «Траткору» выход в плей-офф, «Салават Юлаев» набрал очки в 8-м матче подряд

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
21:24
Поражение «Автомобилиста» гарантировало «Магнитке» и «Траткору» выход в плей-офф, «Салават Юлаев» набрал очки в 8-м матче подряд
«Динамо» Минск – «Металлург» Магнитогорск / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Минск – «Металлург» Магнитогорск – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 Демков (Бек, Альмквист), 07:24, ГБ,

Вратари: Рыбар – Олкинуора.

«Локомотив» – «Спартак» 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

0:1 Квартальнов (Солодухин), 02:24,

0:2 Баранов, 05:13,

0:3 Никишин (Хохлачев, Хеед), 35:54,

1:3 Коршков (Елесин, Баранцев), 40:40,

2:3 Анисимов, 45:39,

2:4 Хохлачев (Лехтеря, Широков), 59:34, ПВ,

Вратари: Паскуале – Красиков.

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

0:1 Галимов, 03:18,

0:2 Глухов (Барберио), 13:08,

0:3 Сафонов (Лукоянов), 15:18,

0:4 Барберио (Зарипов, Лукоянов), 52:39,

0:5 Галимов (Кэмпфер, Дыняк), 53:42,

1:5 Куликов (Рылов, Овчинников), 58:29, ГБ,

Вратари: Шикин – Билялов.

«Барыс» – «Салават Юлаев» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 Шмелев (Кулемин, Науменков), 12:51,

1:1 Вей (Морроу, Юрчо), 23:08, ГБ,

1:2 Шмелев (Кадейкин), 27:03,

Вратари: Ортио – Шарыченков.

«Сибирь» – «Нефтехимик» – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 Митякин (Порядин), 18:25,

1:1 Шаров (Шенфельд, Шор), 27:02,

2:1 Аланов (Ли, Морозов), 54:19,

2:2 Лещенко (Гиматов), 56:36,

3:2 Йокипакка (Литовченко), 62:57,

Вратари: Сятери – Туохимаа.

«Адмирал» – СКА – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

1:0 Хамидуллин (Макаренко, Кестнер) 17:42,

1:1 Пыленков (Воробьев, Робинсон) 25:51,

1:2 Кузьменко 33:15,

1:3 Тимкин (Галимов) 53:47,

Вратари: Серебряков – Самонов.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.


Михаил Рыбак
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