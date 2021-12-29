Поражение «Автомобилиста» гарантировало «Магнитке» и «Траткору» выход в плей-офф, «Салават Юлаев» набрал очки в 8-м матче подряд
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Минск – «Металлург» Магнитогорск – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 Демков (Бек, Альмквист), 07:24, ГБ,
Вратари: Рыбар – Олкинуора.
«Локомотив» – «Спартак» 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
0:1 Квартальнов (Солодухин), 02:24,
0:2 Баранов, 05:13,
0:3 Никишин (Хохлачев, Хеед), 35:54,
1:3 Коршков (Елесин, Баранцев), 40:40,
2:3 Анисимов, 45:39,
2:4 Хохлачев (Лехтеря, Широков), 59:34, ПВ,
Вратари: Паскуале – Красиков.
«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
0:1 Галимов, 03:18,
0:2 Глухов (Барберио), 13:08,
0:3 Сафонов (Лукоянов), 15:18,
0:4 Барберио (Зарипов, Лукоянов), 52:39,
0:5 Галимов (Кэмпфер, Дыняк), 53:42,
1:5 Куликов (Рылов, Овчинников), 58:29, ГБ,
Вратари: Шикин – Билялов.
«Барыс» – «Салават Юлаев» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
0:1 Шмелев (Кулемин, Науменков), 12:51,
1:1 Вей (Морроу, Юрчо), 23:08, ГБ,
1:2 Шмелев (Кадейкин), 27:03,
Вратари: Ортио – Шарыченков.
«Сибирь» – «Нефтехимик» – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
0:1 Митякин (Порядин), 18:25,
1:1 Шаров (Шенфельд, Шор), 27:02,
2:1 Аланов (Ли, Морозов), 54:19,
2:2 Лещенко (Гиматов), 56:36,
3:2 Йокипакка (Литовченко), 62:57,
Вратари: Сятери – Туохимаа.
«Адмирал» – СКА – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
1:0 Хамидуллин (Макаренко, Кестнер) 17:42,
1:1 Пыленков (Воробьев, Робинсон) 25:51,
1:2 Кузьменко 33:15,
1:3 Тимкин (Галимов) 53:47,
Вратари: Серебряков – Самонов.
Результаты матчей предыдущего игрового дня.