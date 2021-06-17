«Рейнджерс» объявили о назначении Галлана на пост главного тренера

Специалист выиграл с Канадой ЧМ-2021

Жерар Галлан / фото - Getty Images

Новым главным тренером «Рейнджерс» назначен Жерар Галлан. О назначении 57-летнего канадца было официально объявлено пресс-службой клуба.

Контракт Галлана рассчитан на 4 года с зарплатой – около 3,5 миллионов долларов за сезон.

Недавно специалист выиграл золотые медали ЧМ-2021 в Риге, Латвия, вместе со сборной Канады, начав турнир с трех поражений подряд. Также под руководством Галлана «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне.

Результаты последних матчей плей-офф в НХЛ.