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«Рейнджерс» объявили о назначении Галлана на пост главного тренера

Специалист выиграл с Канадой ЧМ-2021
Хоккей НХЛ
08:35
«Рейнджерс» объявили о назначении Галлана на пост главного тренера
Жерар Галлан / фото - Getty Images

Новым главным тренером «Рейнджерс» назначен Жерар Галлан.  О назначении 57-летнего канадца было официально объявлено пресс-службой клуба.

Контракт Галлана рассчитан на 4 года с зарплатой – около 3,5 миллионов долларов за сезон.

Недавно специалист выиграл золотые медали ЧМ-2021 в Риге, Латвия, вместе со сборной Канады, начав турнир с трех поражений подряд. Также под руководством Галлана «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне.

Результаты последних матчей плей-офф в НХЛ.

Антон Кривенко
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Нью-Йорк Рейнджерс

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