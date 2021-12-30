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02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован

Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Торпедо», «Трактор» завоевал четвертую кряду победу

«Северсталь» обыграла московское «Динамо»
Хоккей КХЛ
21:29
Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Торпедо», «Трактор» завоевал четвертую кряду победу
Фото: khl.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Динамо» Москва 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 Моисеев (Алексеев), 06:19
2:0 Абросимов (Хлыстов), 09:54
3:0 Пилипенко (Вовченко), 13:46
3:1 Линдберг (Белов, Петунин), 22:15

3:2 Линдберг (О Делл, Войнов), 33:52, ГБ

4:2 Вовченко (Кодола), 47:12

Вратари: Шугаев – Еременко (Бочаров) 

«Авангард» – «Трактор» 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 Блажиевский (Кулик), 07:20
0:2 Тертышный (Седлак, Исаев), 11:54
0:3 Ткачёв (Вилл), 33:08

1:3 Береглазов (Каблуков, Семенов), 59:03

Вратари: Грубец – Вилл 

ЦСКА – «Йокерит» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 Шрёдер (Хянникяйнен, Турунен), 12:54
1:1 Каменев (Окулов), 15:56
1:2 Пакаринен (Грант), 20:50
2:2 Нордстрём, 21:39
2:3 Турунен (Скленичка), 56:18, ГБ

Вратари: Рейдеборн – Линдбек 

«Сочи» – «Витязь» 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Шайбы:
1:0 Точицкий (Морозов), 00:28, ГБ
1:1 Старков (Аалтонен), 04:47
1:2 Старков, 08:16
1:3 Одетт (Попов), 12:18
2:3 Глотов (Александров), 26:37

3:3 Гареев (Паутов, Якс), 47:38

3:4 Старков (Аалтонен, Мусин), 54:29

Вратари: Третьяк – Сапрыкин 

«Торпедо» – «Динамо» Рига 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 Агостино (Жафяров), 06:22
1:1 Мейя (Бунцис, Лорито), 06:56
1:2 Дарзиньш, 15:55, ГБ
2:2 Агостино (Миле, Жафяров), 22:17, ГБ
3:2 Федотов (Михеев, Гончарук), 24:16
3:3 Карсумс (Озолс), 38:57

3:4 Озолс (Пуарье, Сауторн), 61:58

Вратари: Тихомиров – Гудачек 

Олег Шумейко-младший
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