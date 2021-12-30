Рижское «Динамо» в овертайме дожало «Торпедо», «Трактор» завоевал четвертую кряду победу
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» – «Динамо» Москва 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 Моисеев (Алексеев), 06:19
2:0 Абросимов (Хлыстов), 09:54
3:0 Пилипенко (Вовченко), 13:46
3:1 Линдберг (Белов, Петунин), 22:15
3:2 Линдберг (О Делл, Войнов), 33:52, ГБ
4:2 Вовченко (Кодола), 47:12
Вратари: Шугаев – Еременко (Бочаров)
«Авангард» – «Трактор» 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 Блажиевский (Кулик), 07:20
0:2 Тертышный (Седлак, Исаев), 11:54
0:3 Ткачёв (Вилл), 33:08
1:3 Береглазов (Каблуков, Семенов), 59:03
Вратари: Грубец – Вилл
ЦСКА – «Йокерит» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Шрёдер (Хянникяйнен, Турунен), 12:54
1:1 Каменев (Окулов), 15:56
1:2 Пакаринен (Грант), 20:50
2:2 Нордстрём, 21:39
2:3 Турунен (Скленичка), 56:18, ГБ
Вратари: Рейдеборн – Линдбек
«Сочи» – «Витязь» 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Точицкий (Морозов), 00:28, ГБ
1:1 Старков (Аалтонен), 04:47
1:2 Старков, 08:16
1:3 Одетт (Попов), 12:18
2:3 Глотов (Александров), 26:37
3:3 Гареев (Паутов, Якс), 47:38
3:4 Старков (Аалтонен, Мусин), 54:29
Вратари: Третьяк – Сапрыкин
«Торпедо» – «Динамо» Рига 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Агостино (Жафяров), 06:22
1:1 Мейя (Бунцис, Лорито), 06:56
1:2 Дарзиньш, 15:55, ГБ
2:2 Агостино (Миле, Жафяров), 22:17, ГБ
3:2 Федотов (Михеев, Гончарук), 24:16
3:3 Карсумс (Озолс), 38:57
3:4 Озолс (Пуарье, Сауторн), 61:58
Вратари: Тихомиров – Гудачек