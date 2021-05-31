Норвегия одержала волевую победу над Казахстаном
Россия обыграла Швецию и лишила скандинавов шансов на плей-офф
Хоккеисты подарили победу своему тренеру-имениннику Валерию Брагину
22:49
Россия обыграла Швецию / фото - IIHF
Сборная России обыграла команду Швеции на чемпионате мира в Риге, Латвия. Скандинавы лишились шанса выйти в плей-офф.
Россияне одержали победу в серии буллитов и таким образом поздравили своего тренера – Валерия Брагина с 65-летием.
Россия – Швеция - 3:2 ШБ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Фреден (Линдберг, Кемпе), 08:06, ГБ
1:1 Слепышев (Орлов), 52:34
2:1 Барабанов (Тарасенко, Нестеров), 52:46
2:2 Олофссон (Селльгрен), 55:17
3:2 Тарасенко, 65:00, ШБ
Вратари: Самонов – Рейдеборн
Шведы завершили выступления на мировом форуме, потерпев поражения от Дании, Беларуси и Чехии. Последняя сборная, обыграв датчан, обеспечила себе выход из группы
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