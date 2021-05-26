Россия уверенно обыграла Данию, оставив свои ворота в неприкосновенности

Россияне снова вышли в лидеры группы А





Фото: IIHF

На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная России в рамках группового этапа обыграла команду Дании со счетом 3:0.



Почти два периода Россия никак не могла распечатать ворота соперника пока за 42 секунды до окончания второй двадцатиминутки Морозов не открыл счет.

Во втором периоде россияне усилиями Барабанова и Воронкова сделали счет 3:0 и провели свой первый сухой матч на турнире.

Отметим, что на турнире Россия одержала уже третью победу в четырех матчах. Дания с двумя победами пока идет четвертой.

Россия – Дания 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Морозов (Воронков, Бурдасов), 39:18, ГБ

2:0 Барабанов, 49:41

3:0 Воронков (Морозов), 56:35

Вратари: Самонов – Дам