«Рулав Одд» дозаявил Егора Егорова и чемпиона Экстралиги-2019/20

Харьковский клуб усилился опытными хоккеистами

Егор Егоров / Фото: УХЛ

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского «Рулав Одд». Клуб заключил контракты с защитником Артемом Лесниковым и нападающим Егором Егоровым.

27-летний Лесников в текущем сезоне провел 1 матч за минскую «Юность», а ранее провел по одному году солигорском «Шахтере» и той же «Юности». В 74 матчах Экстралиги защитник набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности +16.

В 5 сезонах Высшей хоккейной лиги Артем Лесников сыграл в 201 встрече, забросил 6 шайб и отдал 8 результативных передач, заработав показатель полезности -6. В сезоне 2016/17 хоккеист стал чемпионом ВХЛ, а в минувшем сезоне выиграл золотые медали чемпионата Беларуси.

Егор Егоров начинал карьеру в харьковской «Дружбе-78», после чего, транзитом через QMJHL (64 матча, 20 очков), переехал в Беларусь.

Там форвард выступал в 13 сезонах за минское «Динамо», «Неман», «Гомель», жлобинский «Металлург», «Могилев» и «Витебск», дважды становился обладателем Кубка Беларуси. Всего в Экстралиге Егоров провёл 544 матча и набрал 268 (97+171) очков.

Отметим, что в сезоне 2010/11 Егор Егоров выступал в киевском «Соколе», а в сезоне 2016/17 – в «Донбассе», с которым стал чемпионом Украинской хоккейной лиги.

В составе «Рулав Одд» Артем Лесников будет выступать под 8 номером, а Егор Егоров – под номером 16.

Напомним, накануне стало известно, что «Рулав Одд» присуждено техническое поражение.

Следующий матч харьковчане проведут сегодня, 8 октября, против «Днепра». Начало встречи в 19:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.