Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Рулав Одд» объявил о подписании пятерых Берсерков

Новичок УХЛ солидно усилился
Хоккей УХЛ
29 сентября 15:10
«Рулав Одд» объявил о подписании пятерых Берсерков
Фото: пресс-служба «Рулав Одд»

Новичок Украинской хоккейной лиги харьковский «Рулав Одд» объявил о подписании пяти игроков: Александра Александрова, Константина Савенко, Егора Егорова, Артема Лесникова и Кирилла Фроленко.

К презентации хоккеистов харьковчане подошли креативно:

«Друзья! После потерь понесенных при осаде Киева, в лагерь армии викингов пришло подкрепление! И так, приветствуем новых Берсерков».

Напомним, в новом сезоне «Рулав Одд» сыграли четыре матча: одержали две победы и дважды уступили. В последнем поединке «викинги» были разгромлены в Киеве «Соколом» со счетом 0:7.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Рулав Одд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»
Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»
Хоккей УХЛ
29 сентября 12:49
«Сокол» забросил семь безответных шайб в ворота «Рулав Одд»
«Сокол» забросил семь безответных шайб в ворота «Рулав Одд»
Хоккей УХЛ
27 сентября 20:22
«Рулав Одд» с дублем Бондаренко обыграл «Белый Барс»
«Рулав Одд» с дублем Бондаренко обыграл «Белый Барс»
Хоккей УХЛ
25 сентября 15:25
УХЛ. «Белый Барс» – «Рулав Одд». Видео трансляция
УХЛ. «Белый Барс» – «Рулав Одд». Видео трансляция
Хоккей УХЛ
25 сентября 12:15
Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»
Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»
Хоккей УХЛ
24 сентября 15:03
Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
Хоккей УХЛ
22 сентября 08:59

Новости: Хоккей

Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Украинцы в иностранных клубах
29 сентября 22:12
Клубы УХЛ обратились в Международную федерацию хоккея
Клубы УХЛ обратились в Международную федерацию хоккея
УХЛ
29 сентября 21:11
Андрей Михнов – автор лучшей шайбы прошлой недели УХЛ
Андрей Михнов – автор лучшей шайбы прошлой недели УХЛ
УХЛ
29 сентября 20:51
Агент игроков НХЛ: «Никогда не отправим хоккеистов в УХЛ»
Агент игроков НХЛ: «Никогда не отправим хоккеистов в УХЛ»
УХЛ
29 сентября 18:12
Благой – о Денискине: «Я не знаю, что у человека в голове, что он публично позволил себе сделать такой жест»
Благой – о Денискине: «Я не знаю, что у человека в голове, что он публично позволил себе сделать такой жест»
УХЛ
29 сентября 17:09
Форвард «Мариуполя»: «Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?»
Форвард «Мариуполя»: «Многие иностранные друзья пишут: «Как так? Как такое могло произойти?»
УХЛ
29 сентября 16:31
ХК «Донбасс»: «Требуем пересмотреть решение по дисквалификации Денискина»
ХК «Донбасс»: «Требуем пересмотреть решение по дисквалификации Денискина»
УХЛ
29 сентября 15:46
«Рулав Одд» объявил о подписании пятерых Берсерков
«Рулав Одд» объявил о подписании пятерых Берсерков
УХЛ
29 сентября 15:10
Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»
Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»
УХЛ
29 сентября 12:49
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
33
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
8
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
6
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
1 октября 10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
1 октября 16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
1 октября 18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
1 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
1 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45