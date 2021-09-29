Легендарный украинский хоккеист стал тренером вратарей «Рулав Одд»
«Рулав Одд» объявил о подписании пятерых Берсерков
Новичок УХЛ солидно усилился
Фото: пресс-служба «Рулав Одд»
Новичок Украинской хоккейной лиги харьковский «Рулав Одд» объявил о подписании пяти игроков: Александра Александрова, Константина Савенко, Егора Егорова, Артема Лесникова и Кирилла Фроленко.
К презентации хоккеистов харьковчане подошли креативно:
«Друзья! После потерь понесенных при осаде Киева, в лагерь армии викингов пришло подкрепление! И так, приветствуем новых Берсерков».
Напомним, в новом сезоне «Рулав Одд» сыграли четыре матча: одержали две победы и дважды уступили. В последнем поединке «викинги» были разгромлены в Киеве «Соколом» со счетом 0:7.
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