«Спарта» уступила «Регле» в первой игре четвертьфинала хоккейной Лиги чемпионов
«Рёгле» обыграл «Фрелунду» в первом матче полуфинала ХЛЧ
Гости открыли счет, но затем пропустили четыре шайбы
22:35
Фото: Рёгле
В Энгельхольме (Швеция) «Рёгле» в первом матче полуфинала хоккейной Лиги чемпионов обыграл «Фрелунду» со счетом 5:3.
Лига чемпионов. Полуфинал
«Рёгле» – «Фрелунда» 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
Шайбы:
0:1 Сандстрем (Лундквист, Карлссон), 18:38 ГБ
1:1 Бризен (Стал-Лиренас, Ларссон), 30:32
2:1 Йоханнессон (Шегрен, Йонссон), 34:18
3:1 Бризен (Стал-Лиренас), 41:27
4:1 Бристедт, 45:04
4:2 Ласу (Ласч, Ольсен), 46:29
4:3 Ласч (Сандстрем), 48:41
5:3 Бризен (Эверберг, Бристедт), 49:47
Вратари: Рифалк – Томкинс
Отметим, что ранее из-за коронавируса был отменен первый матч второго полуфинала между «Мюнхеном» и «Таппарой».