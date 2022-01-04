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«Рёгле» обыграл «Фрелунду» в первом матче полуфинала ХЛЧ

Гости открыли счет, но затем пропустили четыре шайбы
Хоккей Лига чемпионов
22:35
«Рёгле» обыграл «Фрелунду» в первом матче полуфинала ХЛЧ
Фото: Рёгле

В Энгельхольме (Швеция) «Рёгле» в первом матче полуфинала хоккейной Лиги чемпионов обыграл «Фрелунду» со счетом 5:3.

Лига чемпионов. Полуфинал

«Рёгле» – «Фрелунда» 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Шайбы:

0:1 Сандстрем (Лундквист, Карлссон), 18:38 ГБ

1:1 Бризен (Стал-Лиренас, Ларссон), 30:32

2:1 Йоханнессон (Шегрен, Йонссон), 34:18

3:1 Бризен (Стал-Лиренас), 41:27

4:1 Бристедт, 45:04

4:2 Ласу (Ласч, Ольсен), 46:29

4:3 Ласч (Сандстрем), 48:41

5:3 Бризен (Эверберг, Бристедт), 49:47

Вратари: Рифалк – Томкинс

Отметим, что ранее из-за коронавируса был отменен первый матч второго полуфинала между «Мюнхеном» и «Таппарой».

 

Карен Агабекян
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