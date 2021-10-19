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«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и прервал 8-матчевую серию побед, СКА «всухую» расправился с «Йокеритом»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
22:45
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и прервал 8-матчевую серию побед, СКА «всухую» расправился с «Йокеритом»
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Рига – «Металлург» 4:5 ШБ (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)

0:1 Пашнин (Кошелев, Чибисов), 11:04,

0:2 Коробкин (Неколенко), 11:38,

1:2 Пуарье (Чуксте), 16:01,

2:2 Карсумс (Цибульскис, Дарзиньш), 21:34, ГБ,

2:3 Голдобин, 30:49,

2:4 Коростелев (Голдобин, Хульстрем), 39:34, ГБ,

3:4 Тиивола, 45:57,

4:4 Радил (Дарзиньш, Тиивола), 55:32,

4:5 Яковлев, 65:00, ШБ,

Вратари: Маховски – Загидуллин.

«Ак Барс» – «Динамо» Москва 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

1:0 Дыняк (Юдин), 03:20,

2:0 Петров (Уил), 04:10,

2:1 Сергеев (Муранов, Михайлов), 09:25,

3:1 Воронков (Уил, Петров), 10:02,

3:2 Муранов (Ефремов, Михайлов), 23:19,

3:3 Шипачев, 24:03,

3:4 Миронов (Рашевский, Педан), 33:57,

4:4 Панюков (Коваленко, Кагарлицкий), 36:17, ГБ,

4:5 Рашевский (Войнов, О Делл), 61:39,

Вратари: Билялов – Бочаров.

«Динамо» Минск – «Барыс» 6:5 (2:2, 1:2, 3:1)

0:1 Лилья (Савицкий, Берглунд), 00:45,

0:2 Лилья (Волк, Михайлис), 07:27, ГБ,

1:2 Демков, 10:23, ГБ,

2:2 Теденбю (Стремвалль, Кемпе), 19:59,

2:3 Диц (Волк, Михайлис), 27:19, ГБ,

3:3 Теденбю (Усов, Альмквист), 35:52,

3:4 Диц (Шестаков), 36:19,

4:4 Усов (Бек, Линдхольм), 45:10,

5:4 Кемпе (Бек, Альмквист), 51:02, ГБ,

6:4 Граовац (Мосалев, Еременко), 51:13,

6:5 Лилья (Шестаков, Альсинг), 51:33,

Вратари: Большаков – Ортио.

СКА – «Йокерит» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 Морозов (Гусев, Ожиганов), 50:24,

2:0 Кемппайнен (Цицюра), 58:57,

Вратари: Юханссон – Линдбек.

«Нефтехимик» – «Амур» 3:2 ШБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 Сидоров (Шафигуллин, Митякин), 19:19,

1:1 Бутузов (Васильев, Горшков), 28:03,

2:1 Попов (Барсуков, Пузанов), 30:19,

2:2 Горшков (Йордан, Николишин), 38:19,

3:2 Попов, 65:00, ШБ,

Вратари: Судницин – Аликин.

«Локомотив» – «Адмирал» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 Вячеслав Ушенин (Хамидуллин, Владислав Ушенин), 19:41,

0:2 Грачёв (Лугин, Мозик), 22;46, ГБ,

1:2 Красковский, 36:52, ГБ,

1:3 Шевченко, 58:59, ПВ,

Вратари: Исаев – Серебряков.

«Северсталь» – «Куньлунь» 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 Фрэм (Там), 27:23,

1:1 Вовченко (Стенквист, Няттинен), 38:33, ГБ,

2:1 Думбадзе (Алексеев, Колмыков), 45:16,

Вратари: Шостак – Смит.

«Трактор» – «Салават Юлаев» 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

0:1 Башкиров (Пустозеров, Панин), 01:56,

0:2 Панин (Башкиров), 17:47,

0:3 Коледов (Кадейкин, Шмелев), 21:06,

0:4 Маннинен (Панин), 37:30,

1:4 Пулккинен (Бэйлен),45:41, ГБ,

1:5 Кулемин (Гранлунд), 49:38, ГБ,

1:6 Маннинен (Гранлунд, Ларсен), 56:05,

Вратари: Вилл (Гарипов) – Метсола.

Результаты и видеообзоры матчей прошедшего игрового дня.

 

 

Михаил Рыбак
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Салават Юлаев Трактор СКА (хоккей) Йокерит

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