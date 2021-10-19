«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и прервал 8-матчевую серию побед, СКА «всухую» расправился с «Йокеритом»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Рига – «Металлург» 4:5 ШБ (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)
0:1 Пашнин (Кошелев, Чибисов), 11:04,
0:2 Коробкин (Неколенко), 11:38,
1:2 Пуарье (Чуксте), 16:01,
2:2 Карсумс (Цибульскис, Дарзиньш), 21:34, ГБ,
2:3 Голдобин, 30:49,
2:4 Коростелев (Голдобин, Хульстрем), 39:34, ГБ,
3:4 Тиивола, 45:57,
4:4 Радил (Дарзиньш, Тиивола), 55:32,
4:5 Яковлев, 65:00, ШБ,
Вратари: Маховски – Загидуллин.
«Ак Барс» – «Динамо» Москва 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)
1:0 Дыняк (Юдин), 03:20,
2:0 Петров (Уил), 04:10,
2:1 Сергеев (Муранов, Михайлов), 09:25,
3:1 Воронков (Уил, Петров), 10:02,
3:2 Муранов (Ефремов, Михайлов), 23:19,
3:3 Шипачев, 24:03,
3:4 Миронов (Рашевский, Педан), 33:57,
4:4 Панюков (Коваленко, Кагарлицкий), 36:17, ГБ,
4:5 Рашевский (Войнов, О Делл), 61:39,
Вратари: Билялов – Бочаров.
«Динамо» Минск – «Барыс» 6:5 (2:2, 1:2, 3:1)
0:1 Лилья (Савицкий, Берглунд), 00:45,
0:2 Лилья (Волк, Михайлис), 07:27, ГБ,
1:2 Демков, 10:23, ГБ,
2:2 Теденбю (Стремвалль, Кемпе), 19:59,
2:3 Диц (Волк, Михайлис), 27:19, ГБ,
3:3 Теденбю (Усов, Альмквист), 35:52,
3:4 Диц (Шестаков), 36:19,
4:4 Усов (Бек, Линдхольм), 45:10,
5:4 Кемпе (Бек, Альмквист), 51:02, ГБ,
6:4 Граовац (Мосалев, Еременко), 51:13,
6:5 Лилья (Шестаков, Альсинг), 51:33,
Вратари: Большаков – Ортио.
СКА – «Йокерит» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 Морозов (Гусев, Ожиганов), 50:24,
2:0 Кемппайнен (Цицюра), 58:57,
Вратари: Юханссон – Линдбек.
«Нефтехимик» – «Амур» 3:2 ШБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 Сидоров (Шафигуллин, Митякин), 19:19,
1:1 Бутузов (Васильев, Горшков), 28:03,
2:1 Попов (Барсуков, Пузанов), 30:19,
2:2 Горшков (Йордан, Николишин), 38:19,
3:2 Попов, 65:00, ШБ,
Вратари: Судницин – Аликин.
«Локомотив» – «Адмирал» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 Вячеслав Ушенин (Хамидуллин, Владислав Ушенин), 19:41,
0:2 Грачёв (Лугин, Мозик), 22;46, ГБ,
1:2 Красковский, 36:52, ГБ,
1:3 Шевченко, 58:59, ПВ,
Вратари: Исаев – Серебряков.
«Северсталь» – «Куньлунь» 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 Фрэм (Там), 27:23,
1:1 Вовченко (Стенквист, Няттинен), 38:33, ГБ,
2:1 Думбадзе (Алексеев, Колмыков), 45:16,
Вратари: Шостак – Смит.
«Трактор» – «Салават Юлаев» 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
0:1 Башкиров (Пустозеров, Панин), 01:56,
0:2 Панин (Башкиров), 17:47,
0:3 Коледов (Кадейкин, Шмелев), 21:06,
0:4 Маннинен (Панин), 37:30,
1:4 Пулккинен (Бэйлен),45:41, ГБ,
1:5 Кулемин (Гранлунд), 49:38, ГБ,
1:6 Маннинен (Гранлунд, Ларсен), 56:05,
Вратари: Вилл (Гарипов) – Метсола.
Результаты и видеообзоры матчей прошедшего игрового дня.